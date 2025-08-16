اصطدام 3 سيارات.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في حادث بالدقهلية

أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم ثلاث سيارات ملاكى بطلخا أعلى كوبري شرنقاش بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم اعلى كوبرى شرنقاش- طلخا حيث اصطدمت 3سيارات ملاكى بعضهم البعض.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة5اشخاص ببنهما طفل وطفلة والمصابين هم لمل محمود محمد 51 عاما مقيمة سمنود غربية

واصابتها كسر بالعمود الفقرى

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، احمد جمعه حسين 31 عاما مقيم شرنقاش واصابته اشتباه كسر الضلوع

كدمات بالظهر والوجه، ومحمد جمعة حسن 19 عاما مقيم طلخا واصابته كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وكذلك مالك سعد محمد غازي 11 عاما مقيم شرنقاش مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج

جرح بالرأس وهدي احمد جمعه 3 اعوام مقيمة شرنقاش مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.