مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في الدقهلية

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من علو بإحدى المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من علو" الدور الرابع" بشارع مصعب بن عمير بمدينة المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين أن الشاب يدعى يوسف حسام عبد السلام 21 عاما.



بسؤال أسرته أكدوا أنه يعاني مرض التوحد وأنه كان يقوم بالقفز من النافذة تجاه "البلكونة" ولكن اختل توازنه وسقط من أعلى.



تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.