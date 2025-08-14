حريق مروع بقرية «طنامل» بالدقهلية يودي بحياة أربعيني ويصيب طفلة.. الأنبوبة السبب

شبَّ حريق كبير في منزل بالطابق الرابع من عقار مكوَّن من أربعة طوابق، نتيجة انفجار أنبوبة غاز، بقرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل منزل بالطابق الرابع بقرية طنامل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة طفلة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع فتحي محمود السعيد (40 عامًا)، مقيم بطنامل، بعد تفحم جثته، وإصابة الطفلة ملك محمد محمود السعيد (10 أعوام)، مقيمة بطنامل، بنزيف في المخ ونزيف داخلي بالصدر.

تم نقل الجثة والطفلة إلى مستشفى أجا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة العامة.