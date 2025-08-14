محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المخابز بمركز المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قرية منية بدواي التابعة لمركز المنصورة، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة المخابز والوقوف على جودة الإنتاج.

وشملت جولة محافظ الدقهلية تفقد عدد من مخابز القرية للوقوف على جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير التموينية، ووجه القائمين على المخابز بضرورة الالتزام الكامل بجودة الإنتاج ومراعاة مصلحة المواطنين، والتقى المحافظ بعدد من أهالي القرية واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم جزء أساسي.

اسي من آليات العمل الميداني.

وأكد المحافظ ، أن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز مستمرة يوميا، للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخبز يثبت التلاعب فيه بقوت المواطنين وحقهم المشروع في الحصول على حصص الخبز المدعم والمطابق للمواصفات والملتزم بالاوزان المقررة.

واختتم “ مرزوق” جولته مطالبًا الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بمزيد من العمل لخدمة المواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة في كافة قرى ومراكز الدقهلية.