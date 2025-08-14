قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش
سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد ختام مهرجان جمصة الصيفي ويتفقد معرض الفنون التشكيلية

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية معرض الفنون التشكيلية الذي أُقيم ضمن أنشطة مهرجان جمصة الصيفي ، وأبدى إعجابه الشديد باللوحات الفنية المعروضة .

وأكد محافظ الدقهلية أن الفنون التشكيلية تمثل مرآة لهوية المجتمع وثقافته، وتفتح آفاقًا واسعة أمام المبدعين الشباب.

وقال محافظ الدقهلية إن مدينة جمصة ستظل مركزًا للجمال والفن، ووجهة سياحية وثقافية مميزة على خريطة مصر، مشيدًا بالتنظيم المتميز للمهرجان الذي جمع بين المتعة والفن والتسويق السياحي للمدينة، وأكد أن الفعاليات الثقافية والفنية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء، فضلًا عن دورها في دعم القطاع السياحي.

وأشار  " إلى أن المهرجان نجح في إلقاء الضوء على ما تمتلكه جمصة ومنطقة 15 مايو من مقومات استثمارية وسياحية واعدة، مؤكدًا أن هناك 17 فرصة استثمارية متنوعة في مجالات السياحة والخدمات والتعليم والصحة، ستحدث نقلة نوعية بالمدينة وتسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشاد "المحافظ " بتفاعل المواطنين والزوار مع فعاليات المهرجان، موضحًا أن حجم المشاركة يعكس تعطش المجتمع المحلي لمثل هذه الفعاليات، وأن المحافظة تسعى لتحويل مهرجان جمصة إلى حدث سنوي يجمع بين الثقافة والفن والترفيه ويعزز من مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية بمحافظة الدقهلية.

الدقهلية محافظ مهرجان جمصه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو

أحمد عبدالقادر

قرار نهائي من خوسيه ريبيرو بشأن أحمد عبدالقادر

أحمد نبيل كوكا

خطوة واحده تفصل الأهلي عن تجديد عقد أحمد نبيل كوكا

بالصور

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد