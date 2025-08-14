محافظ الدقهلية يشهد ختام مهرجان جمصة الصيفي ويتفقد معرض الفنون التشكيلية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية معرض الفنون التشكيلية الذي أُقيم ضمن أنشطة مهرجان جمصة الصيفي ، وأبدى إعجابه الشديد باللوحات الفنية المعروضة .

وأكد محافظ الدقهلية أن الفنون التشكيلية تمثل مرآة لهوية المجتمع وثقافته، وتفتح آفاقًا واسعة أمام المبدعين الشباب.

وقال محافظ الدقهلية إن مدينة جمصة ستظل مركزًا للجمال والفن، ووجهة سياحية وثقافية مميزة على خريطة مصر، مشيدًا بالتنظيم المتميز للمهرجان الذي جمع بين المتعة والفن والتسويق السياحي للمدينة، وأكد أن الفعاليات الثقافية والفنية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الانتماء، فضلًا عن دورها في دعم القطاع السياحي.

وأشار " إلى أن المهرجان نجح في إلقاء الضوء على ما تمتلكه جمصة ومنطقة 15 مايو من مقومات استثمارية وسياحية واعدة، مؤكدًا أن هناك 17 فرصة استثمارية متنوعة في مجالات السياحة والخدمات والتعليم والصحة، ستحدث نقلة نوعية بالمدينة وتسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشاد "المحافظ " بتفاعل المواطنين والزوار مع فعاليات المهرجان، موضحًا أن حجم المشاركة يعكس تعطش المجتمع المحلي لمثل هذه الفعاليات، وأن المحافظة تسعى لتحويل مهرجان جمصة إلى حدث سنوي يجمع بين الثقافة والفن والترفيه ويعزز من مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية بمحافظة الدقهلية.