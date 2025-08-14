سلامة الغذاء تغلق مطعمًا شهيرًا في الدقهلية .. ما السبب؟

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي عن إغلاق أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الدقهلية، بعد ضبط مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وكانت الهيئة قد رصدت مقطع فيديو نشره مواطن يوثق وجود حشرات (دود) داخل وجبة طعام بالمطعم، وعلى الفور وجّه رئيس الهيئة فريق الشكاوى بالتوجه للموقع وفحص الشكوى. وأكدت المعاينة صحة الواقعة، حيث تم ضبط كميات من اللحوم المصنعة والكبدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، إلى جانب اكتشاف عطل في ثلاجة حفظ اللحوم، وغياب النظافة العامة، وعدم التزام العاملين بالاشتراطات الصحية، ووجود صدأ في معدات الطهي، فضلًا عن أن المنشأة تدار دون تراخيص.

وأشرفت لجنة من مأموري الضبط القضائي على التحفظ على جميع المواد الغذائية بالمطعم، مع بدء الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المنشأة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية، موضحة أن الشكاوى يمكن تقديمها عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء) على الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

أو من خلال الخط الساخن 16528، أو التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو البريد الإلكتروني:

[email protected]