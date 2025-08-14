من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين للتفتيش على المخابز، ومحال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، حيث تم ضبط طن ملح، و1596 لتر سولار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأوضح المحافظ أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والأسماك والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وقاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين، حملة على عدد من المخابز، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، لمتابعة أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة.

وشملت الحملات المرور على إدارات: منية النصر، دكرنس، طلخا، بلقاس، شربين، مركز المنصورة، المنزلة، والمطرية. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 1596 لتر سولار مجمّع، و35 كجم لحوم وكبدة، وطن ملح بدون فواتير، و3 أسطوانات غاز مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، و30 كجم دواجن بدون ترخيص.

كما تم تحرير 220 مخالفة، شملت في قطاع المخابز 189 مخالفة، منها: 67 محضر نقص وزن (من 6 إلى 38 جرامًا)، 9 محاضر مواصفات، 24 محضر قائمة بيانات، 33 محضر تصرف في دقيق بإجمالي 200 شيكارة، 13 محضر بون صرف، 12 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 3 محاضر سجل تفتيش، 5 محاضر توقف جزئي، 4 محاضر توقف بدون إذن، 13 محضر تجميع بطاقات بعدد 310 بطاقات، محضر تلاعب في الميزان، 4 محاضر ضرب وهمي بعدد 9240 رغيفًا، 9 محاضر انتهاء إنتاج، ومحضر تجميع دقيق بعدد 3 شكاير.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 31 مخالفة، منها: 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر بدون فواتير، محضران لمجهول المصدر، محضر بدون ترخيص، 5 محاضر أوكازيون، محضران بيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، محضران تجميع مواد بترولية، ومحضر استعمال أسطوانة غاز في غير الغرض المخصص لها.