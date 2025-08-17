تعدوا عليه بسلاح لسرقة التوك توك.. إصابة شاب في إحدى قرى الدقهلية

أصيب شاب بطعنات على يد أشخاص مجهولين حيث قاموا بسرقة التوك توك على احدى الطرق بالدقهلية .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام أشخاص مجهولين بالتعدى على شاب بسلاح أببض وسرقة التوك توك الذى يستقله أثناء سيرة على طريق المنصورة - طناح أمام قرية ميت الصارم.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة أمير حسن المتولى20عاما مقيم سلنت حيث أصيب بجروح بالرأس ونزيف وكدمات شديدة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.