هربا من حرارة الجو.. غرق شاب في إحدى قرى الدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقا باحدى ترع الدقهلية

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بترعة كفر الحطبه بشربين أثناء استحمامه



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والانقاذ النهرى الى مكان البلاغ وتبين

ان الشاب يدعى عادل منصور عثمان 16 عاما مقيم كفر الحطبة بشربين.

وتبين انه كان يقوم بالاستحمام هربا من حرارة الجو ولكونه لا يجيد السباحه لقى مصرعه وجرفه التيار، فيما تم انتشال الجثة من قبل الانقاذ النهرى.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شربين…وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.