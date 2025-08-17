عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتسلق مواسير الصرف الصحى الخاصة بأحد العقارات وسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى بالدقهلية .

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتف محمول من داخل شقة بالدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بقيام شخص مجهول بسرقة (هاتفه المحمول ، مبلغ مالى) من مسكنه ، حيث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.