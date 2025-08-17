الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عاملان بالتعدى عليها بالضرب بمحافظة الدقهلية.

عاملان يتعديان على فتاة بالضرب بعد معاكساها بالدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/7/2025 تبلغ لمركز شرطة أجا من (القائمة بالنشر– مقيمة بدائرة المركز) ، بتضررها من عاملين لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب ، وإحداث إصابتها حال معاتبتها لهما لقيامهما بمعاكستها بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان - مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا – لأحدهما معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.