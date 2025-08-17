لتقديم التهنئة.. رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

استقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم بمكتبه، بديوان محكمة النقض، القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .

رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس الوطنية للانتخابات

وقد صاحب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من القاضي أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض ، القاضي محمد صلاح نائب رئيس محكمة النقض القاضي محسن الدرديري الرئيس بمحكمة الاستئناف ، القاضي محمد عبد الواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف ، أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر اللقاء القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، ، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام،

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة مصر لدور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

من جانبه، أعرب القاضيعاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، معرباً عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الهيئة في إدارة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، بما يعكس إرادة الشعب المصري.

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار رئيس الهيئة الوطنية والوفد المرافق له درعا تذكارياً للقاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تعبيرا عن تقديرهم الصادق للجهود المبذولة لتوفير مناخاً مناسباً للقضاة لأداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع القضاة، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعما لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية