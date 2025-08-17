محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان السيطرة على حريق ضخم بمصنعي كتان في شبراملس بزفتى

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، يرافقة اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إلى موقع الحريق الهائل الذي اندلع مساء اليوم الأحد بمصنعي كتان متجاورين بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى.

حيث تابع ميدانيًا جهود السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة ماس كهربائي، وأدى لاشتعال كميات ضخمة من محصول الكتان المخزن على مساحة نحو فدانين.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ،اللواء محمد خيري الدين مدير إدارة الحماية المدنية، العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية ،المهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية .

جهود محافظ الغربية ومدير الأمن

وأكد المحافظ، أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، وتحركت جميع الجهات المعنية بشكل عاجل إلى موقع الحريق، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 11 سيارة إطفاء مدعومة بخزان مياه سعة 35 طن، إلى جانب 17 سيارة فنطاس مياه منها 11 تابعة لشركة مياه الشرب و6 تابعة للوحدة المحلية، فضلًا عن 5 ماكينات “بدالات” مياه، و10 لوادر وفرها الأهالي لدعم أعمال العزل والإخلاء، كما تم الدفع بقوات الإسعاف والمرور والصحة والكهرباء والغاز لتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

تأمين ارواح وحياة المواطنين

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المناطق المحيطة كإجراء احترازي، إلى جانب تنفيذ أعمال العزل لفصل الكميات المحترقة عن باقي المخزون، منعًا لامتداد النيران إلى المصانع المجاورة، موضحًا أن طبيعة الكتان شديدة الاشتعال شكلت تحديًا كبيرًا لفرق الإطفاء، إلا أن الجهود المكثفة أثمرت عن السيطرة على الحريق والبدء في تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وثمّن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، ما أبدته قوات الحماية المدنية من سرعة استجابة ويقظة في التعامل مع الحريق، وما قدمته شركة مياه الشرب والوحدات المحلية من دعم عاجل بتوفير سيارات فنطاس وماكينات مياه، معربًا عن تقديره العميق لأبناء قرية شبراملس الذين ضربوا مثالًا في الوعي والتكاتف، من خلال مساندتهم لجهود الدولة وتوفير المعدات واللوادر لدعم فرق الإطفاء على الأرض.

إخماد حريق هائل بشونة كتان

واختتم محافظ الغربية ، تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة في حالة متابعة مستمرة لحظة بلحظة، وأن الأجهزة التنفيذية ستظل متواجدة ميدانيًا حتى الانتهاء من أعمال التبريد بشكل كامل وتأمين المنطقة بالكامل، مشددًا على أن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.