تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محافظ الغربية ومدير الأمن يتابعان السيطرة على حريق ضخم بمصنعي كتان في شبراملس بزفتى

الغربية أحمد علي

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، يرافقة اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إلى موقع الحريق الهائل الذي اندلع مساء اليوم الأحد بمصنعي كتان متجاورين بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى.

حيث تابع ميدانيًا جهود السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة ماس كهربائي، وأدى لاشتعال كميات ضخمة من محصول الكتان المخزن على مساحة نحو فدانين.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ،اللواء محمد خيري الدين مدير إدارة الحماية المدنية، العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية ،المهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية .

جهود محافظ الغربية ومدير الأمن 

وأكد المحافظ، أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، وتحركت جميع الجهات المعنية بشكل عاجل إلى موقع الحريق، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 11 سيارة إطفاء مدعومة بخزان مياه سعة 35 طن، إلى جانب 17 سيارة فنطاس مياه منها 11 تابعة لشركة مياه الشرب و6 تابعة للوحدة المحلية، فضلًا عن 5 ماكينات “بدالات” مياه، و10 لوادر وفرها الأهالي لدعم أعمال العزل والإخلاء، كما تم الدفع بقوات الإسعاف والمرور والصحة والكهرباء والغاز لتأمين الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

تأمين ارواح وحياة المواطنين 

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المناطق المحيطة كإجراء احترازي، إلى جانب تنفيذ أعمال العزل لفصل الكميات المحترقة عن باقي المخزون، منعًا لامتداد النيران إلى المصانع المجاورة، موضحًا أن طبيعة الكتان شديدة الاشتعال شكلت تحديًا كبيرًا لفرق الإطفاء، إلا أن الجهود المكثفة أثمرت عن السيطرة على الحريق والبدء في تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وثمّن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، ما أبدته قوات الحماية المدنية من سرعة استجابة ويقظة في التعامل مع الحريق، وما قدمته شركة مياه الشرب والوحدات المحلية من دعم عاجل بتوفير سيارات فنطاس وماكينات مياه، معربًا عن تقديره العميق لأبناء قرية شبراملس الذين ضربوا مثالًا في الوعي والتكاتف، من خلال مساندتهم لجهود الدولة وتوفير المعدات واللوادر لدعم فرق الإطفاء على الأرض.

إخماد حريق هائل بشونة كتان 

واختتم محافظ الغربية ، تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة في حالة متابعة مستمرة لحظة بلحظة، وأن الأجهزة التنفيذية ستظل متواجدة ميدانيًا حتى الانتهاء من أعمال التبريد بشكل كامل وتأمين المنطقة بالكامل، مشددًا على أن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

اخبار محافظة الغربية إخماد حريق هائل شونه كتان زفتي قرية شبرا ملس تأمين ارواح وحياة المواطنين

رئيس جامعة بني سويف

انطلاق مبادرة "كن مستعدا".. رئيس جامعة بني سويف يثمن جهود تنمية مهارات الطلاب

ازالات بني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 447 تعديا ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة 27

جولة نائب محافظ قنا

نائب محافظ قنا يتابع البرنامج التدريبي لحصر أملاك الدولة

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

