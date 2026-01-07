قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممثّل الإنجيلية يكشف تفاصيل مقترح توحيد إجازات الأعياد المسيحية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة الإنجيلية، إن لقاؤه مع وزير العمل تناول ضرورة مراجعة القرارات المنظمة لإجازات الأعياد المسيحية، والتي يعود بعضها إلى عام 1953.

 وأضاف أن المتغيرات الدستورية ومفهوم المواطنة الحديث يفرضان إعادة النظر في تقسيم الإجازات حسب الطوائف، خاصة وأن جميع المسيحيين في مصر يحتفلون بأعيادهم معًا.

مقترح توحيد الإجازات لجميع المسيحيين والمصريين

وقال البياضي خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي إنه طالب بـ توحيد إجازات الأعياد لجميع المسيحيين، بل وطرح توسيع الفكرة لتشمل توحيد الإجازات الدينية والوطنية لجميع المصريين، بما يعكس قيم المساواة والانتماء الوطني ويعزز التلاحم الاجتماعي.

تفهم وزير العمل ووعد بدراسة التعديلات

وأشار إلى أن وزير العمل أبدى تفهمًا كبيرًا للمقترح، وقال إنه سيُعد مذكرة تُعرض على مجلس الوزراء لدراسة تعديل القرار القائم، مع مراعاة عدم تعارض الإجازات مع مواعيد الامتحانات في المدارس والجامعات.

الأعياد التي يشملها المقترح

وقال البياضي إن الأعياد التي يسعى المقترح لتوحيد إجازاتها تشمل:

عيد الميلاد المجيد (7 يناير)

عيد القيامة

أحد الشعانين

خميس العهد

عيد الغطاس

رأس السنة الميلادية

25 ديسمبر الذي تحتفل به بعض الطوائف المسيحية

تطبيق النظام بالفعل في مؤسسات عديدة

واختتم البياضي تصريحاته بالقول إن توحيد الإجازات يعكس واقع المجتمع المصري، حيث يشارك معظم المسيحيين والمسلمين في الاحتفال بهذه المناسبات، وأشار إلى أن العديد من مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأجنبية تطبق هذا النظام بالفعل، معتبرًا أن إقراره رسميًا سيعزز قيم المواطنة والتلاحم الوطني.

الدكتور فريد البياضي ممثل الكنيسة الإنجيلية إجازات الأعياد المسيحية توحيد إجازات الأعياد لجميع المسيحيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | اختبار منزلي يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا.. قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد