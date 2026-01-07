ممثّل الإنجيلية يكشف تفاصيل مقترح توحيد إجازات الأعياد المسيحية

قال الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة الإنجيلية، إن لقاؤه مع وزير العمل تناول ضرورة مراجعة القرارات المنظمة لإجازات الأعياد المسيحية، والتي يعود بعضها إلى عام 1953.

وأضاف أن المتغيرات الدستورية ومفهوم المواطنة الحديث يفرضان إعادة النظر في تقسيم الإجازات حسب الطوائف، خاصة وأن جميع المسيحيين في مصر يحتفلون بأعيادهم معًا.

مقترح توحيد الإجازات لجميع المسيحيين والمصريين

وقال البياضي خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي إنه طالب بـ توحيد إجازات الأعياد لجميع المسيحيين، بل وطرح توسيع الفكرة لتشمل توحيد الإجازات الدينية والوطنية لجميع المصريين، بما يعكس قيم المساواة والانتماء الوطني ويعزز التلاحم الاجتماعي.

تفهم وزير العمل ووعد بدراسة التعديلات

وأشار إلى أن وزير العمل أبدى تفهمًا كبيرًا للمقترح، وقال إنه سيُعد مذكرة تُعرض على مجلس الوزراء لدراسة تعديل القرار القائم، مع مراعاة عدم تعارض الإجازات مع مواعيد الامتحانات في المدارس والجامعات.

الأعياد التي يشملها المقترح

وقال البياضي إن الأعياد التي يسعى المقترح لتوحيد إجازاتها تشمل:

عيد الميلاد المجيد (7 يناير)

عيد القيامة

أحد الشعانين

خميس العهد

عيد الغطاس

رأس السنة الميلادية

25 ديسمبر الذي تحتفل به بعض الطوائف المسيحية

تطبيق النظام بالفعل في مؤسسات عديدة

واختتم البياضي تصريحاته بالقول إن توحيد الإجازات يعكس واقع المجتمع المصري، حيث يشارك معظم المسيحيين والمسلمين في الاحتفال بهذه المناسبات، وأشار إلى أن العديد من مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأجنبية تطبق هذا النظام بالفعل، معتبرًا أن إقراره رسميًا سيعزز قيم المواطنة والتلاحم الوطني.