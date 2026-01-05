رمضان 2026.. انضمام الفنان كمال أبو رية لمسلسل "فخر الدلتا"

انضم الفنان كمال أبو رية لطاقم عمل مسلسل "فخر الدلتا" المقرر عرضه خلال دراما رمضان 2026، والذي يعتبر أولى البطولات الدرامية للفنان وصانع المحتوى أحمد رمزي.

يقدم "أبو رية" دور مدير إحدى الشركات خلال أحداث العمل، حيث تدور أحداثه حول "محمد صلاح فخر" الذي يجسده الفنان أحمد رمزي، ويشهد المسلسل رحله صعوده ونجاحه بعد قدومه من إحدى محافظات الدلتا.



يضم مسلسل "فخر الدلتا" نخبة كبيرة من الفنانين منهم حنان سليمان ونبيل عيسى وأحمد صيام وانتصار وحنان يوسف وحجاج عبد العظيم.

كما يشارك في العمل مجموعة من الفنانين الشباب؛ منهم تارا عبود وأحمد عصام السيد وعلي السبع وأحمد هشام وسارة علاء ولينا إيهاب ووليد عبد الغني وفرح عزت.

مسلسل "فخر الدلتا" هو أول بطولة درامية للفنان أحمد رمزي، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026 عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من كتابة حسن علي وإخراج هادي بسيوني.