حريق يلتهم إنتاجية 400 فدان من محصول الكتان بقرية شبراملس بزفتي ..صور

شهدت قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي في محافظة الغربية، اندلاع حريق هائل بمحصول الكتان بإحدي الشون داخل القرية، وجار العمل على إخماد النيران.

اندلاع حريق هائل بشونة كتان



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق إنتاجية 400 فدان من محصول الكتان بقرية شبراملس بزفتي دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الحادث



كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارا باندلاع حريق فى شونة كتان بقرية شبراملس بزفتى،وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، بالإضافة إلى 12 سيارة مياه تابعة لشركة مياه الشرب بالغربية، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

استمرار عمليات إطفاء الحريق

وتجري حالياً عمليات الإطفاء، فيما تواصل الأجهزة المعنية حصر الخسائر والتأكد من عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.