أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اعتداء صادم في الشرقية.. سحل سيدة على سلالم منزلها والفيديو ينتشر بسرعة البرق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

داخل قرية هرية رزنه التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تلك القرية الهادئة والتي تتمتع بطيبة أهلها وقربها الي مدينة الزقازيق استيقظ الأهالي علي مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم وسط تعليقات تطالب بسرعه ضبط المتهم..

فيما لم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن حرص موقع صدي البلد علي التواصل مع أهالي القرية والمقربين من الأسرة وتبين أن الواقعة حدثت في منزل الأسرة وان المجني عليها دائما ما يحدث بينها وبين زوجها شقيق زوجها مشادات كلامية ويتم الصلح بينهم.

وعلي جانب آخر كان رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة الواحدة مأخوذ من إحدي كاميرات المراقبة المثبت أمام احدي الشقق السكنية بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يظهر فيه احد الأشخاص يقوم بسحل سيدة علي سلالم المنزل وانتشر الفيديو بصورة كبيرة جدا عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي

و نشرت إحدى السيدات الفيديو مصحوبا ببوست مكتوب فيه اغيثونا انا واولادي اغيثونا أنا من قریە رزنه مركز الزقازيق محافظة الشرقية

انا اتصلت ع المركز بس معرفش مجاش ليه مع انهم تواصلوا معايا لحد ما قالولي أنهم عند المعهد الديني وبعد كده معرفش حاجه زوجي يعمل في الخارج سلفي يدعي عبدالله يعمل محصل ف شركة المياه

واللي قام بسحلي زوج “اسماء ا” يدعي “محمد ا ا إ” وسلفتي دائمة السب والشتم والتعدي عليا وعلي أولادي أخر مره قبل هذه الواقعه تعدت عليا وذهبت لعمل محضر وبالفعل أخدت شهر حبس وبموجب قاعدة عرفيه تنازلت عن المحضر والدعوي المدنية الخاصة بالواقعة وعادت لما كانت عليه بل وأكثر وتعدت علي أولادي فقامت بامساك ابني من منطقه حساسة وانتظر للصباح لاذهب للمركز بولدي لعمل المحضر والكشف عليا وعليه.

وسادت حالة من الاستياء بين أهالي القرية عقب الحادث، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان حق السيدة وحمايتها من أي اعتداءات لاحقة ومن جانبه فقد أكد مصدر امني انه تجري اعمال فحص الفيديو وإتخاذ الإجراءت القانونية.

لمركز ومدينة الزقازيق الشرقية بمحافظة الشرقية مدينة الزقازيق

