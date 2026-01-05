محمد صبحي يحيي ذكرى سعاد نصر برسالة مؤثرة: ما زلتي في ذاكرتي وذاكرة الملايين

حرص الفنان محمد صبحي على إحياء ذكرى رحيل الفنانة الراحلة سعاد نصر برسالة مؤثرة عبر حسابه علي مواقع التواصل الإجتماعي .



وكتب الفنان محمد صبحي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"في مثل هذا اليوم ٥ يناير ٢٠٠٧ .. رحلت الفنانة سعاد نصر .. تلميذتي وصديقتي الغالية وشريكة رحلة فنية رائعة ".



واضاف محمد صبحي: "رحلتي ولكن ما زلتي في ذاكرتي وذاكرة الملايين بما قدمته من فن راقٍ بنّاء".



وختم : افتقدك كثيرا يا سعاد ..أفتقد مايسة ودلال وحورية وصابرين .. رحمك الله وادخلك فسيح جناته .

قررت الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون، تكريم الفنان محمد صبحي، أمس السبت 3 يناير، تقديرا لمسيرته الفنية المميزة ودوره التنويري بالعمل الفني الهادف، وباعتباره من أهم النجوم الذين قدموا فما هادفا تواصل مسيرتهم الفنية، ودور تنويري وثقافي ووعي للمشاهد،

وقد كرّمت الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون، المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، الفنان الكبير محمد صبحي، وذلك بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الجمعية، تقديرا لمسيرته الفنية والإنسانية ودوره التنويري.