فن وثقافة

تكريم محمد صبحي باحتفالية الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون

سعيد فراج

قررت الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون، تكريم الفنان محمد صبحي، أمس السبت 3 يناير، تقديرا لمسيرته الفنية المميزة ودوره التنويري بالعمل الفني الهادف، وباعتباره من أهم النجوم الذين قدموا فما هادفا تواصل مسيرتهم الفنية، ودور تنويري وثقافي ووعي للمشاهد،

وقد كرّمت الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون، المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، الفنان الكبير محمد صبحي، وذلك بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الجمعية، تقديرا لمسيرته الفنية والإنسانية ودوره التنويري.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المخرج الدكتور علاء نصر، إن تكريم محمد صبحي يأتي باعتباره «قيمة وقامة فنية كبرى»، وصاحب رسالة سامية أسهمت في ترسيخ مفاهيم الالتزام والوعي التربوي والفني، مؤكدا أن أجيالا كاملة نشأت على أعماله ورسائله التوعوية.

كلمة محمد صبحي 

من جانبه، أعرب الفنان محمد صبحي عن شكره وامتنانه للجمعية، مشيدا بعلاقة الصداقة التي تجمعه بأعضائها، ومؤكدا ثقته في نجاح مشروع الجمعية واستمراره بمحبة القائمين عليه، قائلا إن هذا التكريم يعكس تقديرا حقيقيا وموجها بدقة لمسيرته، ومعبّرا عن اعتزازه الكبير بهذه اللفتة.

