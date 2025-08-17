أوهمت زوجها بالإنجاب.. الداخلية تضبط المتهمة بـ خطف صغير من والدته في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بالقاهرة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) بإختطاف نجلها (طفل - سن 3 شهور) بأحد المناطق بدائرة القسم .

الداخلية تضبط المتهمة بـ خطف صغير من والدته في القاهرة

بالفحص وبسؤال المُبلغة قررت أنه بتاريخ 15 اغسطس قامت إحدى السيدات بمغافلتها وإختطاف نجلها المصاب بأنيميا حادة، عقب ترك نجلها رفقتها للإستعلام عن أسعار التحاليل الخاصة به حال توقيع الكشف عليه بإحدى المستشفيات بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مُرتكبة الواقعة ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وخطف الطفل من والدته لعدم إكتمال حملها ورغبتها فى إيهام زوجها بإنجابها للطفل ، وتبين عدم وجود ثمة إصابات بالطفل وتم تسليمه لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.