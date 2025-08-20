أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مدينة زويل تعد صرحًا عملاقًا في مجالي العلوم والتكنولوجيا، حيث تضم تعليمًا عالي المستوى يشارك فيه طلاب من 25 محافظة، ما يجعلها تمثل مصر كلها.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جامعة زويل تمتلك مراكز أبحاث متطورة وتدعم عمليات الابتكار والبحث العلمي، فضلًا عن تقديمها منحًا دراسية بالتعاون مع كبرى الجامعات الأوروبية.

قصص نجاح هائلة على مستوى العالم

وأِشار إلى أن خريجي جامعة زويل يحظون بفرص عمل في أكبر الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت قصص نجاح هائلة على مستوى العالم.

وأوضح أن طلاب الفيزياء بجامعة زويل حصلوا على المركز الأول عالميًا بين الجامعات، مشددًا على أن هذه الإنجازات تؤكد الدور الرائد للجامعة في تخريج كوادر متميزة ترفع اسم مصر.

