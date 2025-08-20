قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي

كريم محمد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الموقف المصري والفرنسي متكامل في رفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من خطورة خطة احتلال غزة، والتي قد تؤدي إلى حرب دائمة في المنطقة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن ماكرون شدد على أن الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفجّر الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الخطر يمتد إلى مصر والأردن باعتبار أن غزة ملاصقة للحدود المصرية، والضفة الغربية قريبة من الأردن.

وأوضح موسى أن إسرائيل تعمل على تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، ما يجعل الموقف المصري والأردني موحدًا في رفض كامل لكل محاولات التهجير.

تتولى مصر إدارة قطاع غزة مقابل إلغاء الدين الخارجي لمصر البالغ 155 مليار دولار

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قدّم عرضًا للإدارة الأمريكية مفاده أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة مقابل إلغاء الدين الخارجي لمصر البالغ 155 مليار دولار، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

محاولة ابتزاز مرفوضة

ووصف موسى هذه المقترحات بأنها محاولة ابتزاز مرفوضة، مضيفًا: "يائير لبيد كاذب، وقال إن الاقتصاد المصري يعاني، وهذا كلام فارغ. الرئيس السيسي لن يفرّط في شبر واحد من أرض مصر، ولا أحد يمكنه ابتزاز مصر أو مساومتها".

العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الرئيس الفرنسي ماكرون إسرائيل صدى البلد الرئيس السيسي

