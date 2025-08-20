أحمد موسى: الجيش المصري قوي والشعب سند له في مواجهة أي تهديد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القوات المسلحة المصرية تملك قدرات كبيرة تؤهلها للتصدي لأي عدوان أو تهديد، مشيرًا إلى أن الشعب المصري البالغ تعداده أكثر من 108 ملايين نسمة، يمثل قوة داعمة لجيشه، وكل فرد فيه على استعداد لخدمة الوطن.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزير الدفاع ورئيس الأركان يواصلان لقاءاتهما بقيادات الجيوش والمناطق العسكرية في هذه المرحلة، في إطار الحرص على متابعة الموقف الميداني والتنسيق المستمر.



وشدد على أن مصر لا يمكن المساس بقدراتها العسكرية ولا بأمنها القومي، لافتًا إلى أن الشعب المصري مستعد للتضحية بأرواحه دفاعًا عن الأرض والسيادة الوطنية.



ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي وقادة الكيان الصهيوني يحاولون أن يضغطوا على مصر، متابعا:" مفيش حد يساوم مصر أو يبتزها بأي طريقة".

