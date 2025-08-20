أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يائير لابيد تحدث عن الاقتصاد المصري، وعن كونه على وشك الانهيار، متابعا: تلك الأقاويل ليست حقيقة وليس لها أساس من الصحة.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد،:"يائير لابيد كاذب ويسوق أفكارا لن تقبلها مصر تماما حتى وأن عرضوا لنا مال الدنيا".

واسترسل: :مفيش رئيس مصري ابن القوات المسلحة يفرط في شبر من أرضه، ابن القوات المسلحة لا يمكن يفرط في أرض مصر".



وأعلن جيش الاحتلال أنه حقق السيطرة العملياتية على نحو 75% من أراضي قطاع غزة منذ استئناف العمليات القتالية.

وأكد الجيش في بيان رسمي أن هذه السيطرة مكنته من توسيع نطاق نشاطه العسكري وإلحاق أضرار كبيرة بقدرات حركة حماس، بالإضافة إلى تعطيل سلسلة القيادة التابعة لها.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تمكنت من شق محاور رئيسية في قطاع غزة، ما أسهم في ضرب قدرات حماس بشكل مباشر وحسم المعركة مع ألوية الحركة المسلحة.



