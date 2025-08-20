قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد
أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأربعاء
برلماني: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف تعنتها الواضح ونواياها الخبيثة
رموز وأساطير الزمالك يطالبون بعودة أرض أكتوبر
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يرفض مقترح الوسطاء ويأمر بتكثيف العمليات في غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
محمود سعد غاضباً : أنغام تمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للشائعات
نصرة لغزة.. حماس تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي غدا
الإسكان ترد على سحب أرض نادي الزمالك.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه
تطورات مهمة في أزمة أرض الزمالك.. وجلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي| شاهد
كاذب.. أحمد موسى يرد على تصريحات يائير لابيد حول الاقتصاد المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى لـ الكيان الصهيوني: ابن القوات المسلحة لا يفرط في شبر من أرضه

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن يائير لابيد تحدث عن الاقتصاد المصري، وعن كونه على وشك الانهيار، متابعا: تلك الأقاويل ليست حقيقة وليس لها أساس من الصحة.


وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد،:"يائير لابيد كاذب ويسوق أفكارا لن تقبلها مصر تماما حتى وأن عرضوا لنا مال الدنيا".

واسترسل: :مفيش رئيس مصري ابن القوات المسلحة يفرط في شبر من أرضه، ابن القوات المسلحة لا يمكن يفرط في أرض مصر".

وأعلن جيش الاحتلال أنه حقق السيطرة العملياتية على نحو 75% من أراضي قطاع غزة منذ استئناف العمليات القتالية.

وأكد الجيش في بيان رسمي أن هذه السيطرة مكنته من توسيع نطاق نشاطه العسكري وإلحاق أضرار كبيرة بقدرات حركة حماس، بالإضافة إلى تعطيل سلسلة القيادة التابعة لها.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تمكنت من شق محاور رئيسية في قطاع غزة، ما أسهم في ضرب قدرات حماس بشكل مباشر وحسم المعركة مع ألوية الحركة المسلحة.

 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى يائير لابيد الاقتصاد المصري

