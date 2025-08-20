جيش الاحتلال الإسرائيلي: دخلنا المرحلة الأولى من السيطرة على مدينة غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن قواته دخلت المرحلة الأولى من احتلال مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه حقق السيطرة العملياتية على نحو 75% من أراضي قطاع غزة منذ استئناف العمليات القتالية.

وأكد الجيش في بيان رسمي أن هذه السيطرة مكنته من توسيع نطاق نشاطه العسكري وإلحاق أضرار كبيرة بقدرات حركة حماس، بالإضافة إلى تعطيل سلسلة القيادة التابعة لها.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تمكنت من شق محاور رئيسية في قطاع غزة، ما أسهم في ضرب قدرات حماس بشكل مباشر وحسم المعركة مع ألوية الحركة المسلحة.

وجاء هذا الإعلان في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تصعيد عملياتها العسكرية في القطاع، وسط تباين في ردود الفعل الدولية تجاه التطورات المتسارعة على الأرض.