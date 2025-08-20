أخبار التوك شو| محرقة إسرائيلية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني.. وتحذير عاجل من أحمد موسى.. ووزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



محرقة إسرائيلية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني.. تحذير عاجل من أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن خلال الاسبوعين المقبلين ستتم المحرقة النازية الإسرائيلية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، محذرا من استمرار للقتل والتجويع في قطاع غزة.

وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، إن هناك تقدما مهما تم إحرازه في مفاوضات غزة انعكس في المشاورات الأخيرة التي تمت بـالقاهرة مع الوفد الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الهلال الأحمر المصري: إصرار من مصر على إنفاذ المساعدات والوقوف فى وجه العقبات والتحديات

أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن قوافل زاد العزة أنطلقت يوم 27 يوليو 2025 ولم تتوقف حتي اليوم، مشيرة إلى أن هناك مئات الشاحنات يوميا يتم دفعها لمعبر كرم أبو سالم تجاه غزة.

المندوه: قرار سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر مفاجئ لإدارة النادي وجماهيره

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أنه نناشد الرئيس السيسي من أجل وقف قرار سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن قرار سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر مفاجئ لإدارة النادي وجماهيره.

قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الأمر لا يقتصر على التوعية فقط، بل لابد من توقيع جزاءات على عبور المواطنين الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة، منعًا لتكرار حوادث السير المأساوية.

أمين الفتوى: الرحم الصناعي إفساد للأمومة ويتعارض مع القيم الشرعية

علّق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ما أعلنته الصين مؤخرًا بشأن تطوير أول روبوت مزود برحم صناعي قادر على الحمل والولادة، مؤكدًا أن هذا التوجه يطرح إشكاليات أخلاقية وشرعية كبيرة، تتطلب التوقف عندها.

حماس: الثقة في مصر وقطر وراء موافقتنا على مقترح التهدئة دون تعديلات

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن النقاشات الأخيرة مع الوسطاء ركزت بشكل أساسي على إدخال المساعدات الغذائية والطبية، في ظل الحصار الإسرائيلي وقصف مصادر المياه، ما تسبب في وفيات بالعشرات يوميًا نتيجة الجوع ونقص الإمدادات. وأكد أن مصر وقطر بذلتا جهودًا لإدخال مساعدات، رغم أن الكميات ما زالت محدودة.

وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية، أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها

أكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، الدكتور محمد أبو سمرة، أن الشعب الفلسطيني لا يثق فى أحد فى ملف المفاوضات سوي بمصر والقيادة المصرية.



الأمم المتحدة: غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم

قالت سيفيرين راي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أوتشا)، إن المنطقة التي تعمل فيها الأمم المتحدة تُعد من أكثر مناطق العالم اشتعالًا بالأزمات، لافتةً إلى أن الأوضاع في غزة والسودان وأوكرانيا بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة.



