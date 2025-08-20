قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
أمّن نفسك .. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
بدء تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد والالتحاق «مجاني واختياري».. تفاصيل
عام 2100 .. دراسة: 84% انخفاضًا محتملاً في مخزون المياه على كوكب الأرض
مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري
ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| محرقة إسرائيلية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني.. وتحذير عاجل من أحمد موسى.. ووزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


محرقة إسرائيلية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني.. تحذير عاجل من أحمد موسى
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن خلال الاسبوعين المقبلين ستتم المحرقة النازية الإسرائيلية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، محذرا من استمرار للقتل والتجويع في قطاع غزة.

وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، إن هناك تقدما مهما تم إحرازه في مفاوضات غزة انعكس في المشاورات الأخيرة التي تمت بـالقاهرة مع الوفد الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الهلال الأحمر المصري: إصرار من مصر على إنفاذ المساعدات والوقوف فى وجه العقبات والتحديات
أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن قوافل زاد العزة أنطلقت يوم 27 يوليو 2025 ولم تتوقف حتي اليوم، مشيرة إلى أن هناك مئات الشاحنات يوميا يتم دفعها لمعبر كرم أبو سالم تجاه غزة.

المندوه: قرار سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر مفاجئ لإدارة النادي وجماهيره
أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أنه نناشد الرئيس السيسي من أجل وقف قرار سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن قرار سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر مفاجئ لإدارة النادي وجماهيره.

قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الأمر لا يقتصر على التوعية فقط، بل لابد من توقيع جزاءات على عبور المواطنين الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة، منعًا لتكرار حوادث السير المأساوية.

أمين الفتوى: الرحم الصناعي إفساد للأمومة ويتعارض مع القيم الشرعية
علّق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ما أعلنته الصين مؤخرًا بشأن تطوير أول روبوت مزود برحم صناعي قادر على الحمل والولادة، مؤكدًا أن هذا التوجه يطرح إشكاليات أخلاقية وشرعية كبيرة، تتطلب التوقف عندها.

حماس: الثقة في مصر وقطر وراء موافقتنا على مقترح التهدئة دون تعديلات
قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن النقاشات الأخيرة مع الوسطاء ركزت بشكل أساسي على إدخال المساعدات الغذائية والطبية، في ظل الحصار الإسرائيلي وقصف مصادر المياه، ما تسبب في وفيات بالعشرات يوميًا نتيجة الجوع ونقص الإمدادات. وأكد أن مصر وقطر بذلتا جهودًا لإدخال مساعدات، رغم أن الكميات ما زالت محدودة.

وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية، أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
أكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، الدكتور محمد أبو سمرة، أن الشعب الفلسطيني لا يثق فى أحد فى ملف المفاوضات سوي بمصر والقيادة المصرية.


الأمم المتحدة: غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم
قالت سيفيرين راي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أوتشا)، إن المنطقة التي تعمل فيها الأمم المتحدة تُعد من أكثر مناطق العالم اشتعالًا بالأزمات، لافتةً إلى أن الأوضاع في غزة والسودان وأوكرانيا بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة.


 

أحمد موسى غزة نادي الزمالك حوادث السير ر هشام ربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزة.. جيش الاحتلال يصادق على خطط احتلال المدينة ويستدعي 50 ألفا من جنود الاحتياط

أرشيفية

البيت الأبيض: قبول حماس لمقترح وقف إطلاق النار جاء بعد منشور "قوي" لترامب

أرشيفية

ازدحام وانقطاع في الكهرباء.. إنقاذ أكثر من 500 راكب بعد تعطل مونوريل مومباي في الهند| صور

بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

البرجر
البرجر
البرجر

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد