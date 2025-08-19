همام: موافقة حماس على المقترح المصري القطري بارقة أمل وتعكس دور مصر الريادي

أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي وأمين القاهرة الجديدة أن ما كشفته المصادر المصرية بشأن موافقة حركة حماس على المقترح الذي تقدمت به مصر وقطر يمثل بارقة أمل حقيقية لوقف نزيف الدم في غزة وفتح الطريق نحو تسوية شاملة تنهي الحرب المستمرة يؤكد دور مصر الريادي نحو القضية الفلسطينية

وأوضح همام - في تصريحات له - أن المقترح، الذي يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان القطاع، يعكس حجم الجهد الدؤوب الذي تبذله الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المدنيين وفتح المجال أمام الحل السياسي.

وأضاف همام أن إدراج بند تبادل الأسرى والمحتجزين، والبدء من اليوم الأول للهدنة في مناقشة قضايا الحل الدائم والوقف الشامل للعدوان، يؤكد أن الوساطة المصرية تسير في مسار متوازن يجمع بين البعد الإنساني والسياسي.

واختتم همام تصريحه بالتأكيد على أن مصر بهذا التحرك تثبت مجددًا أنها الفاعل الرئيسي في المنطقة، وصاحبة الدور المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وأنها تتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني وتهيئة الظروف لسلام عادل ودائم.