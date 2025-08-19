الأمم المتحدة: السودان يواجه مأساة إنسانية منسية تشبه الوضع في غزة

قالت سيفيرين راي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أوتشا)، إن الأزمة في السودان لا تقل خطورة عن الوضع في غزة، حيث يواجه ملايين المدنيين خطر المجاعة وسط انهيار كامل للبنية الأساسية، مؤكدة أن "الأزمة هناك تكاد تكون منسية رغم فداحتها".

وأضافت راي، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق تعمّ ساحات الصراع في السودان، مشيرة إلى أن إيصال المساعدات يواجه تحديات جسيمة، خصوصًا للأطفال، في ظل بيئة شديدة الخطورة على فرق الإغاثة.

وعن آليات حماية فرق العمل الإنسانية، أوضحت راي أن دور الأمم المتحدة يتمثل في ضمان سلامة العاملين على إيصال المساعدات مع محاولة تقليل المخاطر في المناطق المستهدفة، قائلة: "انتهاك القانون الدولي الإنساني أمر فظيع، ومع الأسف يتكرر استهداف العاملين في المجال الإنساني، نحن نركز على التنسيق المستمر لتأمين وصول المساعدات بأكبر قدر من الأمان".

وحول التمويل الدولي، كشفت راي عن وجود فجوة غير مسبوقة في خطط الاستجابة الإنسانية، مؤكدة أن المنظمة تسعى للوصول إلى 80% من حجم التمويل اللازم، لكن الأزمات الممتدة في السودان، غزة، اليمن وسوريا تزيد من الضغط على الموارد.

وأضافت أن العقبات أمام وصول المساعدات، سواء لوجستية أو أمنية، تحد من قدرة المنظمات على تلبية احتياجات ملايين المتضررين، لكنها شددت على تقدير الأمم المتحدة للدول المانحة التي تواصل دعمها وتسهيل مرور المساعدات عبر مناطق النزاع.