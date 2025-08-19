قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأمم المتحدة: السودان يواجه مأساة إنسانية منسية تشبه الوضع في غزة

السودان
السودان
محمود محسن

قالت سيفيرين راي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أوتشا)، إن الأزمة في السودان لا تقل خطورة عن الوضع في غزة، حيث يواجه ملايين المدنيين خطر المجاعة وسط انهيار كامل للبنية الأساسية، مؤكدة أن "الأزمة هناك تكاد تكون منسية رغم فداحتها".

وأضافت راي، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جرائم الحرب والانتهاكات واسعة النطاق تعمّ ساحات الصراع في السودان، مشيرة إلى أن إيصال المساعدات يواجه تحديات جسيمة، خصوصًا للأطفال، في ظل بيئة شديدة الخطورة على فرق الإغاثة.

وعن آليات حماية فرق العمل الإنسانية، أوضحت راي أن دور الأمم المتحدة يتمثل في ضمان سلامة العاملين على إيصال المساعدات مع محاولة تقليل المخاطر في المناطق المستهدفة، قائلة: "انتهاك القانون الدولي الإنساني أمر فظيع، ومع الأسف يتكرر استهداف العاملين في المجال الإنساني، نحن نركز على التنسيق المستمر لتأمين وصول المساعدات بأكبر قدر من الأمان".

وحول التمويل الدولي، كشفت راي عن وجود فجوة غير مسبوقة في خطط الاستجابة الإنسانية، مؤكدة أن المنظمة تسعى للوصول إلى 80% من حجم التمويل اللازم، لكن الأزمات الممتدة في السودان، غزة، اليمن وسوريا تزيد من الضغط على الموارد.

وأضافت أن العقبات أمام وصول المساعدات، سواء لوجستية أو أمنية، تحد من قدرة المنظمات على تلبية احتياجات ملايين المتضررين، لكنها شددت على تقدير الأمم المتحدة للدول المانحة التي تواصل دعمها وتسهيل مرور المساعدات عبر مناطق النزاع.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

مجلس النواب

برلماني: منصة الرياضيات والبرمجة خطوة لتأسيس جيل رقمي قادر على البناء

مجلس النواب

حقوق وامتيازات للمستمرين في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي بقانون التعليم

غزة

باسم الجمل: المبادرة المصرية تجسد ريادة القاهرة ودورها التاريخي في صناعة السلام

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

