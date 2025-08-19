قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الأمر لا يقتصر على التوعية فقط، بل لابد من توقيع جزاءات على عبور المواطنين الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة، منعًا لتكرار حوادث السير المأساوية.

وأوضح قريطم، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أن قانون المرور يتضمن بالفعل غرامة قدرها نحو 50 جنيهًا، معتبرًا أنها كافية في المرحلة الحالية إذا ما طُبقت بصرامة، مؤكدًا أن الالتزام سيزداد تدريجيًا مع تفعيلها.

وأضاف أن تطبيق الجزاءات يحتاج إلى جهد إضافي من إدارات المرور على مستوى الجمهورية، من خلال اختيار بعض المواقع العشوائية التي تشهد خطورة في العبور، وتوقيع العقوبات فيها بما يضمن تحقيق الردع.

وشدد قريطم على أهمية التوعية المستمرة بضرورة التزام المواطنين بالعبور من الأماكن المخصصة، سواء الممرات المحددة على الطرق، أو الكباري العلوية، أو الأنفاق، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان للمشاة.