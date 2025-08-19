المندوه: قرار سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر مفاجئ لإدارة النادي وجماهيره

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أنه نناشد الرئيس السيسي من أجل وقف قرار سحب أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن قرار سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر مفاجئ لإدارة النادي وجماهيره.

وقال حسام المندوه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن العمل كان جاري بأرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أن قرار سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر صعب للغاية.

وتابع أمين صندوق نادي الزمالك، أنه لم نقم ببيع أي متر من أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر ، مؤكدا أن ما يقال عن أن النادي باع أجزاء من الأرض، عار تماما من الصحة.

وأشار حسام المندوه إلى أنه سنعقد إجتماعا بعد قليل مع وزير الإسكان لبحث قرار سحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر، مؤكدا أن ستاد نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر حلم لمجلس الإدارة وكل جماهيره.



وأستكمل تصريحاته قائلا أنه "لم نتلق أي إنذارات من وزارة الإسكان بسحب أرض الزمالك بـ 6 أكتوبر



