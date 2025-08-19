المندوه: لم نتلقى انذارا من أي جهة بشأن أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

طالب الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، القيادة السياسية بالتدخل لحل ازمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 اكتوبر.

وتابع المندوه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناه صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، أن النادي لم يتلقى انذارا من أي جهة رسمية بشأن أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، متابعا أن نادي الزمالك ليس لديه أي مخالفات في هذا الأمر .

وأكمل أمين صندوق نادي الزمالك، ان لدي موعد بعد قليل مع وزير الإسكان من أجل الأزمة.

وتابع نحتاج تدخل القياده السياسية لحل هذه الأزمة ونعرف جيدا اننا دولة مؤسسات لكن هذا الامر في غايه الاهمية.

وتابع :"لو مافيش ارض نادي في 6 اكتوبر سينهار نادي الزمالك".

وأشار إلى ان 9 مليار جنيه تكلفة مشروع فرع نادي الزمالك الجديد بمدينه 6 اكتوبر.