مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
بث مباشر | أحمد موسى يكشف مفاجأة في سحب أرض الزمالك بأكتوبر
بشرى .. بدء تشغيل العنبر المغذي لتقوية شبكات المياه في حدائق أكتوبر
الأمم المتحدة : غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم
بعد قرار القومي للاتصالات .. احذر عقوبة مضايقة المواطنين
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس .. وموجة حارة جديدة في هذا التوقيت
مطاردة بالإسكندرية .. النجدة تضبط سائق ربع نقل صدم عدة سيارات
تعادل قاتل يحسم مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
طلائع الجيش يحقق الفوز أمام فاركو في الدوري
يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو جديد مع فريق فالنسيا
شلل كامل في حركة القطارات بـ تل أبيب أسبوعًا
اتصال مصري–يوناني لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون الثنائي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شاومي تدخل الحرب.. هل يجب أن تؤجل شراء هاتفك الجديد من سامسونج أو جوجل؟

شاومي
شاومي
احمد الشريف

تستعد شركة شاومي الصينية لكشف الستار عن أحدث هواتفها في سلسلة "T" الرائدة، Xiaomi 15T و 15T Pro، مع توقعات بإطلاقها رسميًا الشهر المقبل.

وفي خبر سار للمشترين في أوروبا، كشف تسريب جديد أن الشركة قررت عدم رفع الأسعار هذا العام، مما يجعل الهواتف الجديدة خيارًا مغريًا في سوق الهواتف الذكية.

أشار التسريب إلى أن أسعار الطرازات الجديدة ستكون مطابقة لأسعار سلسلة 14T العام الماضي. 

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 15T العادي بنسخة واحدة فقط (12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت تخزين) بسعر 649 يورو (حوالي 760 دولارًا أمريكيًا)، وسيتوفر بألوان الرمادي والأسود والذهبي.

أما نسخة Xiaomi 15T Pro، فسيبدأ سعرها من 799 يورو (حوالي 930 دولارًا أمريكيًا) لنسخة (12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت تخزين)، بينما ستتوفر نسخة بسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 899 يورو (حوالي 1000 دولار أمريكي)، وبنفس خيارات الألوان.

المواصفات: قوة رائدة بسعر منافس

لا تقتصر الإثارة على الأسعار فقط، بل تمتد إلى المواصفات القوية التي كشفت عنها التسريبات، خاصةً لنسخة 15T Pro:

الكاميرات: من المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي يتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (نفس المستخدم في هاتف Xiaomi 15)و عدسة تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل و عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

البطارية والشحن: سيحصل الهاتف على ترقية ملحوظة في البطارية، حيث يُشاع أنه سيأتي بسعة 5,500 مللي أمبير مع دعم للشحن السلكي فائق السرعة بقوة 90 واط.

الأداء: من المرجح أن تواصل شاومي استراتيجيتها في المعالجات، حيث سيأتي هاتف 15T العادي بشريحة قوية من الفئة المتوسطة، بينما سيحتوي طراز 15T Pro على معالج رائد من MediaTek، يُتوقع أن ينافس بقوة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 وحتى يتفوق على معالجات آبل في أداء الرسوميات، كما فعل سلفه.

موقعها في ساحة المنافسة

بهذه المواصفات والأسعار، تضع شاومي سلسلة 15T في قلب المنافسة. يمكن اعتبار طراز 15T Pro بديلاً قويًا ومنافسًا مباشرًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، بينما سيقف هاتف 15T العادي بثقة في فئة الهواتف المتوسطة العليا لمواجهة أجهزة مثل Google Pixel 9a وهاتف Galaxy S25 FE القادم.

ورغم أن هواتف شاومي من سلسلة "T" تستهدف بشكل أساسي أسواق أوروبا وآسيا، إلا أن هذه المواصفات الجذابة تجعلها خيارًا يستحق المتابعة عالميًا، مع الأخذ في الاعتبار أن التفوق في الانتشار العالمي والدعم البرمجي لا يزال في صالح سامسونج وجوجل.

شركة شاومي Xiaomi 15T Xiaomi

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

فيلم درويش

الناقد رامي المتولي: فيلم درويش عودة سينمائية قوية لـ عمرو يوسف | خاص

مي سليم

بفستان قصير .. مي سليم تستعرض أنوثتها بظهور لافت

هنا الزاهد

هنا الزاهد تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

صدمات واعتذارات وانفصال مدوٍّ في الحلقة الرابعة من بتوقيت 2028

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

