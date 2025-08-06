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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. جهاز لوحي ذكي بسعر تنافسي من شاومي.. وتسريب يثير الجدل لهواتف Oppo Find X9 Ultra

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جهاز لوحي ذكي بسعر تنافسي .. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد

ربما تستعد شركة شاومي لإطلاق جهاز لوحي جديد عالي الأداء تحت علامتها التجارية Redmi

 بناءً على تسريبات حديثة. ومن المتوقع أن يأتي جهاز Redmi Pad 2 Pro، الذي ترددت شائعات حوله، بشحن أسرع، وربما يُطرح بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Redmi K90 الذكية الرائدة القادمة للشركة .

تسريب يثير الجدل لهواتف Oppo Find X9 Ultra.. ما القصة؟

زعمت التسريبات المبكرة أن سلسلة هواتف Oppo Find X9 ستشمل أربعة طرز على الأقل، مثل Find X9 وFind X9 Plus وFind X9 Pro وFind X9 Ultra.

ووفقًا للتسريب الذي نشره Digital Chat Station، لن يأتي هاتف Find X9 Ultra بشاشة مسطحة بدقة 2K كما في الجيل السابق، وهي الميزة التي ساعدت هاتف Find X8 Ultra في التميز عن هواتف منافسة مثل سامسونج جالكسي S25 Ultra، بل سيعتمد في المقابل على دقة أقل تبلغ 1.5K، ما يستلزم استخدام لوحة جديدة تمامًا.

Xiaomi Pad 6 Pro.. مواصفات تابلت شاومي باد 6 برو والمميزات والسعر
قد تُوسّع شركة شاومي قريبًا تشكيلة أجهزتها اللوحية بطرازين جديدين فقد رُصدت الأجهزة الجديدة مؤخرًا في قاعدة بيانات شهادات 3C الصينية، ووفقًا لمصدر صيني، فهي جزء من سلسلة Xiaomi Pad 8.

وتحمل الأجهزة الجديدة أرقام الطراز 25091RP04C و25097RP43C، وكلاهما اجتاز عملية التنظيم 3C في الصين، مما يعني أنه تمت الموافقة الآن على بيعهما في البلاد.

مع قرب إنطلاقها.. 3 إضافات مميزة لساعة "أبل ووتش ألترا" تعرف عليها

إذا كنت تبحث عن ساعة بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في ساعة آبل الذكية "ألترا" القادمة وقد تأتي ساعة آبل ووتش ألترا 3 بترقياتٍ كبيرة، بدءًا من شاشة أكبر قليلًا.

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