Xiaomi Pad 6 Pro.. مواصفات تابلت شاومي باد 6 برو والمميزات والسعر

قد تُوسّع شركة شاومي قريبًا تشكيلة أجهزتها اللوحية بطرازين جديدين فقد رُصدت الأجهزة الجديدة مؤخرًا في قاعدة بيانات شهادات 3C الصينية، ووفقًا لمصدر صيني، فهي جزء من سلسلة Xiaomi Pad 8.

وتحمل الأجهزة الجديدة أرقام الطراز 25091RP04C و25097RP43C، وكلاهما اجتاز عملية التنظيم 3C في الصين، مما يعني أنه تمت الموافقة الآن على بيعهما في البلاد.

ورغم أن شركة Xiaomi لم تعلن عن أي شيء رسمي حتى الآن، فإن الشهادات تقدم بعض الأدلة المبكرة، خاصة فيما يتعلق بسرعات الشحن.



جهاز شاومي Pad 8

وفقًا لقاعدة البيانات، يدعم الجهاز اللوحي الشحن السريع بقدرة 67 واط، وهو نفس معدل الطاقة المُستخدم في جهاز Pad 7 Pro . في الوقت نفسه، يُذكر أن الطراز 25097RP43C يدعم الشحن بقدرة 45 واط، وهو ما يُطابق جهاز Xiaomi Pad 7 القياسي . هذا قد يعني أن Xiaomi تُجهز لإطلاق كلا الإصدارين القياسي والاحترافي مُجددًا، تمامًا كما حدث العام الماضي.

هناك أيضًا تكهنات بأن هذه الأجهزة قد تظهر لأول مرة في أواخر سبتمبر ، ربما جنبًا إلى جنب مع الهاتف الذكي الرائد القادم، Xiaomi 16.

يتميز جهاز Xiaomi Pad 7 Pro الذي تم إصداره العام الماضي بشاشة LCD مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ومجموعة شرائح Snapdragon 8s Gen 3، ومكبرات صوت رباعية.

مواصفات جهاز شاومي Pad 8

على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 7+ من الجيل الثالث، مع لمسات تصميمية مشابهة، مع ميزات مُحسّنة قليلاً وقد تم أُطلاق كلا الجهازين بنظام HyperOS من شاومي، وتضمّنا إضافات مثل شاشات اختيارية غير لامعة مضادة للتوهج، وملحقات لوحة مفاتيح، وشحن سريع وهناك فرصة جيدة أن تحافظ شركة Xiaomi على نفس التصميم الصناعي، الذي يتميز بهيكل معدني رفيع ومكبر صوت رباعي مصمم للبث المباشر والألعاب غير الرسمية فبعد أن أصبحت قائمة 3C لسلسلة Pad 8 متاحة للعامة، من المرجح أن تظهر معلومات رسمية قريبًا.