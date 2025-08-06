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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يثير الجدل لهواتف Oppo Find X9 Ultra.. ما القصة؟

هواتف Oppo Find X9
هواتف Oppo Find X9
لمياء الياسين

زعمت التسريبات المبكرة أن سلسلة هواتف Oppo Find X9 ستشمل أربعة طرز على الأقل، مثل Find X9 وFind X9 Plus وFind X9 Pro وFind X9 Ultra.

ميزات هاتف أوبو Find X9 

ووفقًا للتسريب الذي نشره Digital Chat Station، لن يأتي هاتف Find X9 Ultra بشاشة مسطحة بدقة 2K كما في الجيل السابق، وهي الميزة التي ساعدت هاتف Find X8 Ultra في التميز عن هواتف منافسة مثل سامسونج جالكسي S25 Ultra، بل سيعتمد في المقابل على دقة أقل تبلغ 1.5K، ما يستلزم استخدام لوحة جديدة تمامًا.

وفي المقابل ، كشفت التقارير آخرى أن الطراز الصغير سيظهر لأول مرة العام المقبل مع إصدار Ultra ، بينما سيظهر إصدار Plus لأول مرة باسم Find X9 العادي.

ةتشير التسريبات الأخيرة إلى أن شركة Oppo قد تكشف النقاب عن Find X9 وX9 Pro في أكتوبر من هذا العام. وفي الآونة الأخيرة، شارك المخبر الموثوق Digital Chat Station المواصفات الرئيسية لإصدار Pro. 

مواصفات Oppo Find X9 

تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Find X9 المزود بمعالج Dimensity 9500 سيضم شاشة OLED مسطحة مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K، مع حواف رفيعة للغاية من جميع الجوانب الأربعة. وستأتي الشاشة مدمجة بمستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية.

وكشفت DCS أن هاتف Find X9 سيحمل بطارية ضخمة جدًا، يُقال إنها تبلغ حوالي 7000 مللي أمبير/ساعة. ولم يذكر المُسرب قدرات الشحن السلكي للجهاز، لكنه زعم أنه سيدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

وستتميز الكاميرا الخلفية لهاتف X9 بكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل. ويُقال أيضًا إنه سيحتوي على إطار معدني في المنتصف. ورغم أنه لم يُفصح عن نظام تشغيل الجهاز، فمن المتوقع أن يعمل بنظام Android 16 المُرتقب والمبني على واجهة ColorOS 16.

وأضاف أن سلسلة هواتف Oppo Find X9 ستُكشف النقاب عنها بعد عطلة العيد الوطني الصيني. وهذا يُشير إلى أن سلسلة X9 ستُطرح رسميًا في أكتوبر من هذا العام.

هواتف Oppo Find X9 شركة Oppo هاتف X9 شاشة OLED شاشة OLED مسطحة الشحن السلكي

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