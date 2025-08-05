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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات هاتف Oppo Find X9 Ultra.. كاميرا بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وعدسةقوية

هاتف أوبو
هاتف أوبو
لمياء الياسين

ظهرت شائعاتٌ مجددًا حول هاتف أوبو الرائد القادم، ومن المتوقع أن يحصل هاتف Find X9 Ultra، وهو الهاتف الرائد القادم من الشركة بكاميرا فائقة، على ترقياتٍ في نظام الكاميرا الخلفية؛ إلا أن تسريبًا جديدًا يشير إلى احتمال تخفيض دقة الشاشة، ولكن ربما يكون مصدرٌ رسميٌ قد نفى هذا الأمر بالفعل.

ونفى مسئول تنفيذي شائعات تخفيض مستوى شاشة هاتف Oppo Find X9 Ultra.

مواصفات هاتف Find X9 Ultra

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Find X8 Ultra بخاصية تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 2500 شمعة.

وزعمت DCS أن هاتف Find X9 Ultra سيحتوي على دقة 1.5K فقط (حوالي 1200 بكسل)، وسيظل مزودًا بتقنية LTPO لدعم معدل التحديث.

من المتوقع أن يأتي هاتف Find X9 Ultra مزودا بنظام كاميرا رباعي طُوّر بالتعاون مع Hasselblad.

قد يكون المستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل.

يعد هاتف Oppo Find X9 Ultra، هو الهاتف الرائد الوحيد الذي يعمل بنظام أندرويد مع عدسة مقربة مزدوجة، وتعد الميزة الواضحة للعدسة المقربة المزدوجة هي إمكانية التصوير لمسافات أبعد بوضوح أكثر.

 يُقال إن هاتف Find X9 Ultra سيستخدم شاشة مسطحة بدقة 2K، وسيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 القادم من Qualcomm، وسيأتي مع واجهة المستخدم ColorOS 16، والتي من المرجح أن تستند إلى Android 16.

ومن المقرر أن يصل الطرازان الأساسيان Find X9 وFind X9 Pro في وقت لاحق من هذا العام، بينما من الممكن إطلاق هاتفا Find X9s وFind X9 Ultra في أوائل عام 2026.

بالنظر إلى سابقه، يتميز Find X8 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite، وعدستين مقربتين مع تقريب بصري 3x و6x، وشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة.

ومن المرجح أن نعرف المزيد عن سلسلة هواتف Oppo الرائدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام.

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