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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا جبارة بدقة 200 ميجا بكسل.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9

هاتف Oppo Find X9
هاتف Oppo Find X9
لمياء الياسين

لم تتخل شركة Oppo بعد عن كاميرا المنظار المزدوجة، ووفقًا لتسريب جديد من Digital Chat Station، سيكون هاتف Oppo Find X9 Ultra القادم، مرة أخرى، الهاتف الرائد الوحيد بين أقرانه المزود بعدستين مقربتين.

في حين أن العديد من العلامات التجارية تلتزم بعدسة مقربة واحدة، فإن Oppo تتجه في الاتجاه المعاكس منذ عدة أجيال الآن.

مواصفات  هاتف Find X9 Ultra

من المتوقع أن يأتي هاتف Find X9 Ultra مزودا بنظام كاميرا رباعي طُوّر بالتعاون مع Hasselblad.

قد يكون المستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل .

يعد هاتف Oppo Find X9 Ultra، هو الهاتف الرائد الوحيد الذي يعمل بنظام أندرويد مع عدسة مقربة مزدوجة، وتعد الميزة الواضحة للعدسة المقربة المزدوجة هي إمكانية التصوير لمسافات أبعد بوضوح أكثر. 

مواصفات هاتف Find X9 Ultra 

تتيح عدستا المنظار المزدوجان التكبير على مسافات مختلفة، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر وجودة صورة أفضل عند التبديل بين مستويات التكبير.

من حيث الأجهزة، يُقال إن هاتف Find X9 Ultra سيستخدم شاشة مسطحة بدقة 2K، وسيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 القادم من Qualcomm، وسيأتي مع واجهة المستخدم ColorOS 16، والتي من المرجح أن تستند إلى Android 16. 

ومن المقرر أن يصل الطرازان الأساسيان Find X9 وFind X9 Pro في وقت لاحق من هذا العام، بينما من الممكن إطلاق Find X9s وFind X9 Ultra في أوائل عام 2026.

بالنظر إلى سابقه، يتميز Find X8 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite، وعدستين مقربتين مع تقريب بصري 3x و6x، وشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة. 

ومن المرجح أن نعرف المزيد عن سلسلة هواتف Oppo الرائدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام.

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