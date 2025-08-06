مع قرب إنطلاقها.. 3 إضافات مميزة لساعة "أبل ووتش ألترا" تعرف عليها

إذا كنت تبحث عن ساعة بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في ساعة آبل الذكية "ألترا" القادمة وقد تأتي ساعة آبل ووتش ألترا 3 بترقياتٍ كبيرة، بدءًا من شاشة أكبر قليلًا.



ساعة ابل ووتش الترا 2

وقد تم رصد تغيير طفيف في التصميم في النسخة التجريبية لنظام التشغيل iOS 26 ليشير تقرير نشره موقع MacRumors إلى أن ساعة أبل واتش Ultra 3 تأتي بدقة عرض تبلغ 422 × 514، وهي زيادة صغيرة عن دقة 410 × 502 الخاصة بـ Ultra 2 على الرغم أن الفرق قد يبدو طفيفًا، إلا أنه يشير على الأرجح إلى حواف أنحف بدلًا من هيكل أكبر، ما يعني أن آبل تُضيف شاشة أكبر إلى نفس الحجم (49 مم). قد يُحسّن هذا من طريقة عرض التطبيقات ومقاييس اللياقة البدنية والإشعارات على المعصم.



بالإضافة إلى تعديلات الشاشة، تنتشر شائعات حول عدة ترقيات.

ومن أبرزها الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والذي سيسمح بالاتصال في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة الهاتف المحمول، وهو ما قد يُحدث نقلة نوعية لمُحبي الأنشطة الخارجية.

ميزات ساعة Ultra 3

على الجانب الاخر من المتوقع أن تكون شاشة ساعة Ultra 3 أكبر قليلًا و أكثر سطوعًا وتدعم معدل تحديث أعلى لتمرير أكثر سلاسة ومن المتوقع أن تعمل الساعة بمعالج Apple S11 من الجيل التالي، مما يضمن أداءً وكفاءةً وعمر بطارية أفضل.

قد تشهد ميزة تتبع الصحة تحسنًا أيضًا و إضافة ميزة مراقبة ضغط الدم إلى طراز هذا العام، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستُضم إلى هذا الطراز. من المتوقع أن يبقى التصميم المتين والهيكل المصنوع من التيتانيوم كما هو، مع تركيز آبل على التحسينات التدريجية بدلًا من إعادة تصميمه بالكامل.