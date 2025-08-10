قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع وزاري للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
تكنولوجيا وسيارات

بمعالج قوى وقدرة شحن جبارة.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هاتف ذكي
هاتف ذكي
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سلسلة شاومي 16.

على الجانب الآخر يعد من المتوقع إطلاق الدفعة التالية من هواتف أندرويد الرائدة ابتداءً من سبتمبر، وقد تكون شاومي أول من يُطلقها.

تشير الشائعات إلى أن سلسلة شاومي 16 ستُطرح لأول مرة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2 المرتقب في أوائل الشهر المقبل و بينما لا يزال هذا الأمر غير مؤكد،  توجد العديد من التصريحات الرسمية بشأن إصدار رئيسي آخر.

سلسلة هواتف GT 8

ومن جانبه أكد وانغ وي، نائب رئيس Realme، إطلاق سلسلة GT 8 في أكتوبر. وفي وقت سابق، لمّح وانغ إلى أن التشكيلة الجديدة ستتميز بتصميم جديد كليًا و"ستحمل بالتأكيد مفاجآت".

وتأتي هذه المفاجآت في شكل أجهزة تضع Realme في مصافّ أكبر الشركات في عالم أندرويد. من المتوقع أن يعمل كلٌّ من GT 8 وGT 8 Pro بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) الذي لم يُصدر بعد.

يُشاع أن هاتف GT 8 Pro سيحتوي على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.85 بوصة بدقة 2K من سامسونج، مزودة بطبقة حماية من الوهج بتقنية الواقع المعزز، مشابهة لتلك الموجودة في هاتف Galaxy S25 Ultra.

يُحتمل أن يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة فأكثر، مع شحن سريع بقوة 100 واط. كما يُقال إن Realme ستستخدم إطارًا معدنيًا في المنتصف للحفاظ على متانة الهاتف.

مواصفات Realme GT 7 Pro
 

من ناحية الكاميرا، قد يكون التحديث الأبرز هو مستشعر تقريب بصري بدقة 200 ميجابكسل، وربما يكون HP9 من سامسونج. وهو نفس مستشعر الكاميرا الذي يُشاع استخدامه في هاتف Oppo Find X9 Pro القادم.

أما للأمان والمتانة، فمن المتوقع أن يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة إصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة وإطار معدني.

لم تُعلن الشركة عن السعر بعد. طُرح Realme GT 7 Pro بسعر يبدأ من 3,599 يوان (500 دولار أمريكي). لذا، قد يأتي خليفته في نطاق سعر مماثل، إن لم يكن أعلى قليلاً.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

مصرع سائق بطلق ناري في مشاجرة بسبب المواد المخدرة بكفر شكر

لخلافات عائلية..القبض على شخص أشعل النيران في دراجة نارية بأبو النمرس| فيديو

الإعدام شنقا لـ 3 عاطلين والسجن المشدد لـ 4 آخرين قتلوا شخصا ببنها

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

طريقة عمل سلطة المكرونة على طريقة هاواي

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

