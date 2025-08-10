بمعالج قوى وقدرة شحن جبارة.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سلسلة شاومي 16.

على الجانب الآخر يعد من المتوقع إطلاق الدفعة التالية من هواتف أندرويد الرائدة ابتداءً من سبتمبر، وقد تكون شاومي أول من يُطلقها.

تشير الشائعات إلى أن سلسلة شاومي 16 ستُطرح لأول مرة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2 المرتقب في أوائل الشهر المقبل و بينما لا يزال هذا الأمر غير مؤكد، توجد العديد من التصريحات الرسمية بشأن إصدار رئيسي آخر.

سلسلة هواتف GT 8

ومن جانبه أكد وانغ وي، نائب رئيس Realme، إطلاق سلسلة GT 8 في أكتوبر. وفي وقت سابق، لمّح وانغ إلى أن التشكيلة الجديدة ستتميز بتصميم جديد كليًا و"ستحمل بالتأكيد مفاجآت".

وتأتي هذه المفاجآت في شكل أجهزة تضع Realme في مصافّ أكبر الشركات في عالم أندرويد. من المتوقع أن يعمل كلٌّ من GT 8 وGT 8 Pro بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) الذي لم يُصدر بعد.

يُشاع أن هاتف GT 8 Pro سيحتوي على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.85 بوصة بدقة 2K من سامسونج، مزودة بطبقة حماية من الوهج بتقنية الواقع المعزز، مشابهة لتلك الموجودة في هاتف Galaxy S25 Ultra.

يُحتمل أن يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة فأكثر، مع شحن سريع بقوة 100 واط. كما يُقال إن Realme ستستخدم إطارًا معدنيًا في المنتصف للحفاظ على متانة الهاتف.

مواصفات Realme GT 7 Pro



من ناحية الكاميرا، قد يكون التحديث الأبرز هو مستشعر تقريب بصري بدقة 200 ميجابكسل، وربما يكون HP9 من سامسونج. وهو نفس مستشعر الكاميرا الذي يُشاع استخدامه في هاتف Oppo Find X9 Pro القادم.

أما للأمان والمتانة، فمن المتوقع أن يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة إصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة وإطار معدني.

لم تُعلن الشركة عن السعر بعد. طُرح Realme GT 7 Pro بسعر يبدأ من 3,599 يوان (500 دولار أمريكي). لذا، قد يأتي خليفته في نطاق سعر مماثل، إن لم يكن أعلى قليلاً.