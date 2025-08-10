استعدادا لطرحها عالميًا .. شاومي تكشف ملامح سلسلة Xiaomi 16 الجديدة

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيعد من المتوقع أن يتم إطلاق الموجة التالية من الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد ابتداءً من شهر سبتمبر، وقد تكون شركة Xiaomi هي أول من يطلقها.

يُشاع أن سلسلة هواتف Xiaomi 16 ستُطرح لأول مرة بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 من كوالكوم في أوائل الشهر المقبل

سلسلة GT 8

أكد نائب رئيس Realme، وانغ وي، إطلاق سلسلة GT 8 في أكتوبر. وفي وقت سابق، لمّح وانج إلى أن التشكيلة الجديدة ستتميز بتصميم جديد كليًا و"ستحمل بالتأكيد مفاجآت".

قد تأتي هذه المفاجآت على شكل أجهزة تضع Realme في مصافّ أكبر شركات

أندرويد. من المتوقع أن يعمل كلٌّ من GT 8 وGT 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) من Qualcomm الذي لم يُصدر بعد.

تشير الشائعات إلى أن هاتف GT 8 Pro سيحتوي على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.85 بوصة بدقة 2K من سامسونج، مع طبقة مضادة للتوهج AR مماثلة لتلك الموجودة في Galaxy S25 Ultra.

على الجانب الآخر يجتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة أو أكثر، مع شحن سريع بقوة 100 واط. كما يُقال إن Realme تستخدم إطارًا معدنيًا أوسطًا للحفاظ على متانة الهاتف.

ريلمي جي تي 7 برو



من ناحية الكاميرا، قد يكون التحديث الأبرز هو مستشعر تقريب بصري بدقة 200 ميجابكسل، وربما يكون HP9 من سامسونج. وهو نفس مستشعر الكاميرا الذي يُشاع استخدامه في هاتف Find X9 Pro القادم من Oppo.

ومن أجل الأمان والمتانة، ورد أن الهاتف سيضم مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد مدمج في الشاشة وإطار معدني.

لم تُعلن الشركة عن سعر هاتف Realme GT 7 Pro حتى الآن. بدأ سعره عند 3,599 يوانًا (500 دولار أمريكي). لذا، قد يكون سعر خليفته مشابهًا، إن لم يكن أعلى قليلًا.