شاومي تؤكد رسميا تطوير هاتف Xiaomi 16 Ultra المرتقب

أعلنت شركة شاومي رسميا أنها بدأت العمل على هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 16 Ultra، مؤكدة استمرار سلسلة Ultra التي تحظى باهتمام واسع بفضل إمكانياتها العالية، خصوصا في مجال التصوير.

وجاء الإعلان من رئيس شركة شاومي، لو ويبينج، عبر منشور على منصة Weibo الصينية، حيث وصف الهاتف المرتقب بأنه "سيحدد مستوى جديدا في تصوير الهواتف الذكية".

كما أكدت شاومي أن تعاونها مع شركة Leica الألمانية المتخصصة في تقنيات التصوير سيستمر في هذا الإصدار، كما هو الحال مع الإصدارات السابقة من سلسلة Ultra، مما يعزز التوقعات بتجربة تصوير احترافية.

إطلاق مبكر غير معتاد



اللافت في الأمر أن هذا التأكيد جاء في وقت أبكر من المعتاد، إذ جرت العادة أن يتم الكشف عن هواتف Ultra بعد أشهر من إطلاق الإصدارات القياسية.

ولكن وفقا لتسريبات من المسرب المعروف Digital Chat Station، قد تكشف شاومي عن Xiaomi 16 و16 Pro و16 Ultra دفعة واحدة بحلول نهاية عام 2025، في خطوة لم تقم بها من قبل.

للمقارنة، أطلق هاتف Xiaomi 15 Ultra في الصين خلال فبراير 2025، ثم تم عرضه عالميا في مؤتمر MWC بمدينة برشلونة، قبل أن يصل إلى السوق الهندية في مارس بسعر بلغ 109999 روبية هندية لنسخة واحدة تضم 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين داخلي.

مواصفات متوقعة لهاتف Xiaomi 16 Ultra



رغم عدم كشف شاومي رسميا عن المواصفات التقنية للهاتف، فإن التسريبات المتداولة ترسم ملامح قوية للجهاز، وخصوصا من حيث الكاميرا، التي تظل محور تركيز السلسلة، ومن أبرز ما تم تسريبه:

- كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بحجم مستشعر 1 إنش لتعزيز التقاط الضوء وتحسين جودة الصور في الإضاءة المنخفضة.

- عدسة تليفوتوغرافية بدقة 200 ميجابكسل بتصميم بريسكوب، يتوقع أن تأتي بحجم مستشعر 1/1.28 إنش، ما يعزز قدرات الزوم.

- مستشعر إضافي من سوني LYT600 بدقة 50 ميجابكسل لدعم التصوير الخلفي المتعدد.

على مستوى الشاشة، من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع LTPO، تدعم دقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وغامرة.

ويعمل الهاتف، على الأرجح، بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite 2 المنتظر من شركة كوالكوم، والذي يتوقع أن يكون القلب النابض لمعظم الهواتف الرائدة القادمة في أواخر 2025 ومطلع 2026.

بطارية ضخمة وشحن سريع



أحد أبرز النقاط التي قد تميز Xiaomi 16 Ultra هي البطارية، حيث تشير التقارير إلى أنها قد تتراوح بين 7000 و7500 ميلي أمبير، مما يمنح الجهاز قدرة تشغيل تتفوق على معظم الهواتف الرائدة في السوق.

كذلك، يتوقع أن يدعم الجهاز شحنا سلكيا بقوة 100 وات، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقوة 50 وات، لتوفير تجربة استخدام قوية ومستمرة.

رغم عدم تحديد موعد رسمي لوصول الجهاز إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الهند، إلا أن التلميحات المبكرة من شاومي تدل على نيتها في إطلاق Xiaomi 16 Ultra عالميا بوتيرة أسرع من السابق، مما يضع المنافسين في موقف ترقب.

وبينما تستعد شاومي لتوسيع سلسلة Ultra وتقديم جيل جديد من الهواتف الفائقة، تبقى الأنظار مركزة على ما ستقدمه الشركة في الأشهر المقبلة من مفاجآت ومواصفات غير مسبوقة.