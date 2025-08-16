قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
عزة عاطف

في يونيو الماضي، أعلنت شاومي عن سيارتها الكهربائية الجديدة YU7 المنافسة المباشرة لتيسلا موديل Y، لتحدث مفاجأة في السوق بعد أن حصدت نحو 240 ألف طلب خلال 18 ساعة فقط. 

ومع هذا الإقبال الهائل، أبلغت الشركة العملاء الجدد بضرورة الانتظار ما بين 56 و59 أسبوعًا للحصول على سياراتهم، ما أثار موجة من الشكاوى بسبب طول فترة التسليم.

ورغم الانتقادات، بدا الرئيس التنفيذي لشاومي “لي جون” هادئًا بل وشجع بعض العملاء على التفكير في بدائل أخرى، قائلاً إن سيارات الطاقة الجديدة المصنعة في الصين توفر أداءً جيدًا، بل أوصى أيضًا بـ تسلا موديل Y التي تسعى YU7 منافستها. 

أسعار سيارة شاومي الجديدة

لاقت السيارة اهتمامًا بفضل تصميمها العصري ومواصفاتها التقنية القوية بسعر تنافسي، حيث يبدأ سعر الطراز القياسي من 253,500 يوان (35,300 دولار) مع بطارية 800 فولت تشحن حتى 80% في 13 دقيقة فقط، ومدى يصل إلى 835 كيلومترًا بمحرك بقوة 315 حصانًا.

أما النسخة Pro فمزودة بمحركين بقوة إجمالية 489 حصانًا بسعر يبدأ من 279,900 يوان (39,000 دولار)، بينما تأتي النسخة Max الأعلى تجهيزًا ببطارية 101.7 كيلوواط/ساعة وقوة 681 حصانًا، مقابل 329,900 يوان (46,000 دولار).

حتى الآن، تتوفر YU7 في السوق الصيني فقط، لكن شاومي تخطط لطرحها عالميًا قريبًا، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع تيسلا ومنافسين آخرين في أسواق رئيسية حول العالم.

شاومي شاومي YU7 تسلا موديل Y سيارات كهربائية سوق السيارات الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

البنك الزراعى

البنك الزراعي المصري: دور رئيسي في تعزيز المسؤولية المجتمعية بالمبادرات التعليمية

ابراهيم سرحان

تحليل نتائج "إي فاينانس" المالية .. كيف ساهمت الشركات التابعة في تعزيز الإيرادات؟

تعاون جديد

للتعليم والتوظيف.. بروتوكول تعاون يدعم شباب المهندسين في مصر

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد