شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

في يونيو الماضي، أعلنت شاومي عن سيارتها الكهربائية الجديدة YU7 المنافسة المباشرة لتيسلا موديل Y، لتحدث مفاجأة في السوق بعد أن حصدت نحو 240 ألف طلب خلال 18 ساعة فقط.

ومع هذا الإقبال الهائل، أبلغت الشركة العملاء الجدد بضرورة الانتظار ما بين 56 و59 أسبوعًا للحصول على سياراتهم، ما أثار موجة من الشكاوى بسبب طول فترة التسليم.

ورغم الانتقادات، بدا الرئيس التنفيذي لشاومي “لي جون” هادئًا بل وشجع بعض العملاء على التفكير في بدائل أخرى، قائلاً إن سيارات الطاقة الجديدة المصنعة في الصين توفر أداءً جيدًا، بل أوصى أيضًا بـ تسلا موديل Y التي تسعى YU7 منافستها.

أسعار سيارة شاومي الجديدة

لاقت السيارة اهتمامًا بفضل تصميمها العصري ومواصفاتها التقنية القوية بسعر تنافسي، حيث يبدأ سعر الطراز القياسي من 253,500 يوان (35,300 دولار) مع بطارية 800 فولت تشحن حتى 80% في 13 دقيقة فقط، ومدى يصل إلى 835 كيلومترًا بمحرك بقوة 315 حصانًا.

أما النسخة Pro فمزودة بمحركين بقوة إجمالية 489 حصانًا بسعر يبدأ من 279,900 يوان (39,000 دولار)، بينما تأتي النسخة Max الأعلى تجهيزًا ببطارية 101.7 كيلوواط/ساعة وقوة 681 حصانًا، مقابل 329,900 يوان (46,000 دولار).

حتى الآن، تتوفر YU7 في السوق الصيني فقط، لكن شاومي تخطط لطرحها عالميًا قريبًا، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع تيسلا ومنافسين آخرين في أسواق رئيسية حول العالم.