الهلال الأحمر المصري: إصرار من مصر على إنفاذ المساعدات والوقوف فى وجه العقبات والتحديات

أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن قوافل زاد العزة أنطلقت يوم 27 يوليو 2025 ولم تتوقف حتي اليوم، مشيرة إلى أن هناك مئات الشاحنات يوميا يتم دفعها لمعبر كرم أبو سالم تجاه غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن المواد الغذائية مازالت تحتل المرتبة الأولي من بين الأولويات التي تجملها قافلات زاد العزة، حيث بلغت حوالي 91% من إجمالي الحمولة التي قدمتها القافلة.

وتابعت أن هناك إصرار من مصر على إنفاذ المساعدات والوقوف فى وجه العقبات والتحديات.