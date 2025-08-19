الأمم المتحدة : غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم

قالت سيفيرين راي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أوتشا)، إن المنطقة التي تعمل فيها الأمم المتحدة تُعد من أكثر مناطق العالم اشتعالًا بالأزمات، لافتةً إلى أن الأوضاع في غزة والسودان وأوكرانيا بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدنيين يُقتلون يوميًا وتتعرض البنية التحتية لدمار واسع، دون تمييز بين المدنيين والعسكريين، مؤكدة أن الجميع بات معرضًا للخطر في ساحات القتال، موضحة أن منظمات الأمم المتحدة تحاول، قدر المستطاع، حماية السكان وإدخال المساعدات متى توفرت الفرصة لذلك.

وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة قد شهدت من قبل كارثة إنسانية مماثلة لما يجري في قطاع غزة، قالت راي إن غزة تمثل اليوم "الأزمة الأكثر فظاعة"، مشيرة إلى أن السكان لا يعانون فقط من المجاعة، بل يواجهون أيضًا القتل وجرائم الحرب، مضيفة: "لقد واجهنا عبر عقود تحديات إنسانية جسيمة، لكن ما نشهده اليوم في غزة من مجاعة بلغت حد الموت لم نره بهذا المستوى من قبل."

وأكدت أن إيصال المساعدات يواجه عوائق جسيمة، لكن الأمم المتحدة تواصل العمل مع شركائها والجهات المانحة لتسهيل مرور المساعدات وتسريع وصولها، مختتمة قائلة: "الحل السلمي وحده هو ما يتيح وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام، وهو الفرصة الوحيدة المتاحة أمامنا لزيادة قدرتنا على إنقاذ الأرواح."