أحمد موسى: احتلال غزة سيكون مقبرة لجيش الاحتلال

قال الإعلامي أحمد موسى إن أي محاولة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال غزة ستكون "مقبرة" له، مؤكدًا أن خسائره في الأرواح في تزايد مستمر، وأن حماس لن تنتظر تحركاته بل ستواجهه مباشرة عند اقترابه.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه المحاكمة عاجلاً أم آجلاً نتيجة سياساته، مشددًا على أن مصر ترفض أي خطط للتهجير أو اقتطاع أراضٍ من سيناء، وأنها لن تسمح بتمرير ما وصفه بالمخطط "الصهيو-أمريكي" في المنطقة.



وأكد أن مصر لا يمكن المساس بقدراتها العسكرية ولا بأمنها القومي، لافتًا إلى أن الشعب المصري مستعد للتضحية بأرواحه دفاعًا عن الأرض والسيادة الوطنية.



وأعلن جيش الاحتلال أنه حقق السيطرة العملياتية على نحو 75% من أراضي قطاع غزة منذ استئناف العمليات القتالية.

وأكد الجيش في بيان رسمي أن هذه السيطرة مكنته من توسيع نطاق نشاطه العسكري وإلحاق أضرار كبيرة بقدرات حركة حماس، بالإضافة إلى تعطيل سلسلة القيادة التابعة لها.

