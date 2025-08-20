مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام الإسرائيلي وقادة الكيان الصهيوني يحاولون أن يضغطوا على مصر، متابعا:" مفيش حد يساوم مصر أو يبتزها بأي طريقة".



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: الشعب المصري يتحمل أي أزمة ويساند جيشه والقيادة السياسية"، متابعا: الـ 100 مليون مصري مستعدين يلبسوا الأفرول".



واسترسل: في إسرائيل بيهربوا من دخول الجيش، والكل يعلم أن احتلال مدينة غزة ستكون بمثابة مقبرة لجيش الاحتلال.وانتقد الإعلامي أحمد موسى تصريحات يائير لابيد، التي تناول فيها الوضع الاقتصادي في مصر وادعى أنه على وشك الانهيار، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.



