أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري يتمتع بقوة كبيرة وقدرات عظيمة، تؤهله لمواجهة أي عدو في أي وقت.

وشدد على أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف جيشه ويدعمه، قائلًا: "108 ملايين مواطن بمثابة قوات مسلحة، وكل فرد يتمنى خدمة وطنه".

مصر لا يمكن المساس بها

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن أي محاولة لاحتلال غزة؛ ستكون مقبرة لجيش الاحتلال، في ظل تزايد أعداد قتلاه، مؤكدًا أن "نتنياهو سيُحاكم، وحماس لن تنتظر بل ستبادر بالرد؛ حال اقتراب أي قوات صهيونية".

وأكد «موسى»، أن مصر لا يمكن المساس بها، لا بأرضها ولا بقدراتها العسكرية، مشيرا إلى أن القيادة العسكرية، ممثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان، تتابع عن كثب الأوضاع، وتجري لقاءات دورية مع القيادات والمناطق العسكرية.

وأوضح أن مصر ترفض تمامًا أي محاولات للتهجير أو اقتطاع أي جزء من أراضيها، مشيرًا إلى أن الشعب المصري مستعد للتضحية بأرواحه دفاعًا عن الوطن، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بتمرير أي مخطط "صهيو أمريكي".