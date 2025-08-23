طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد حالة الطقس،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت، 23 أغسطس 2025، سيكون شديد الحرارة رطباً نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

شبورة وصعوبة بالرؤية على بعض الطرق

تشهد مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح، ما يؤثر على الرؤية خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء.

سحب منخفضة وأمطار على مناطق محدودة

أوضحت الهيئة ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد يصحبها رذاذ خفيف غير مؤثر، بينما تسقط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على منطقتي حلايب وشلاتين.

الرياح تنشط واضطراب بحري في خليج السويس

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تحسين الشعور بدرجات الحرارة ليلاً، مع تسجيل اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 – الصغرى 25

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 – الصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 – الصغرى 25

وسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 38 – الصغرى 28

شمال الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 42 – الصغرى 28

الرطوبة المرتفعة ترفع الإحساس بحرارة الطقس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 80% – الصغرى 35%

السواحل الشمالية (شرقًا وغربًا): العظمى 90% – الصغرى 50%

وسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 70% – الصغرى 40%

شمال الصعيد: العظمى 40% – الصغرى 25%

جنوب الصعيد: العظمى 35% – الصغرى 20%

حالة السماء بحسب المناطق

القاهرة الكبرى والوجه البحري: مشمسة إلى غائمة جزئياً

السواحل الشمالية: غائمة جزئياً

شمال الصعيد: مشمسة

جنوب الصعيد وسيناء: مشمسة إلى غائمة جزئياً