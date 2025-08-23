سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يقفز 35 جنيها للجرام

قفدت أسعار الذهب اليوم السبت بشكل ملحوظ، إذ وصلت الفروق في عيار 21 الي 35 جنيها للجرام، مسجلا 4590 جنيها للبيع اليوم، مقابل 4555 جنيه امس للبيع، الأمر الذي انعكس مباشرة على السوق المحلية وأثار حالة من القلق بين شريحة واسعة من المواطنين.

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر

ويأتي في مقدمة المشترين للذهاب رغم الارتفاع المقبلون على الزواج الراغبون في شراء المشغولات الذهبية، إضافة إلى المستثمرين الذين يعتبرون المعدن النفيس ملاذا آمنا لحماية مدخراتهم في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

ويرجع خبراء الاقتصاد هذا الصعود إلى ارتباط أسعار الذهب محليا بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر، بجانب تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن العوامل الداخلية المرتبطة بحجم العرض والطلب وتكاليف المصنعية.

أسباب اختلاف الأسعار بين محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى نتيجة عدة عوامل أبرزها قيمة المصنعية المضافة على كل جرام، والتي ترتبط بدقة التصنيع ونوعية المشغولات، إلى جانب هامش ربح التاجر والتكاليف التشغيلية لكل محل.

كما تلجأ بعض محلات الصاغة إلى تقديم عروض وخصومات خاصة لجذب العملاء، وهو ما يسهم في وجود فروق واضحة بين الأسعار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24: بيع 5246 جنيه، شراء 5223 جنيه

عيار 22: بيع 4809 جنيه، شراء 4788 جنيه

عيار 21: بيع 4590 جنيه، شراء 4570 جنيه

عيار 18: بيع 3934 جنيه، شراء 3917 جنيه

عيار 14: بيع 3060 جنيه، شراء 3047 جنيه

عيار 12: بيع 2623 جنيه، شراء 2611 جنيه

الأونصة: بيع 163160 جنيه، شراء 162449 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 36720 جنيه، شراء 36560 جنيه

الأونصة بالدولار: 3372.14 دولار

متوسط أسعار الذهب أمس

عيار 24: بيع 5206 جنيهات، شراء 5183 جنيها

عيار 22: بيع 4772 جنيها، شراء 4751 جنيها

عيار 21: بيع 4555 جنيها، شراء 4535 جنيها

عيار 18: بيع 3904 جنيهات، شراء 3887 جنيها

عيار 14: بيع 3037 جنيها، شراء 3023 جنيها

عيار 12: بيع 2603 جنيهات، شراء 2591 جنيها

الأونصة: بيع 161916 جنيها، شراء 161205 جنيهات

الجنيه الذهب: بيع 36440 جنيها، شراء 36280 جنيها

الأونصة بالدولار: 3329.73 دولار

عيار 21 افضل جرام ذهب والاكثر تداولاً

ويظل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق كونه الخيار المفضل لغالبية المواطنين لتوازنه بين السعر والجودة، فيما يلقى عيار 18 رواجا لدى الشباب لتميزه بالتصميمات العصرية وأسعاره الأقل، بينما يستخدم عيار 24 غالبا في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية التي يقبل عليها المستثمرون كأداة ادخارية مضمونة.

سعر أونصة الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا على المستوى العالمي لتصل الأونصة إلى نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي مما عزز من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

تأثير مباشر على السوق المحلي



يرتبط السوق بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميا وسعر الدولار محليا، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية سواء للتجار أو للمواطنين.

ويرى خبراء أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع البعض إلى البحث عن بدائل ادخارية أخرى، بينما يظل الذهب في نظر كثيرين الخيار الأكثر أمانا وسط الأوضاع الاقتصادية الراهنة.