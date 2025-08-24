قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم 24-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-8-2025، داخل محلات الصاغة المصرية وعلي مستوي الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

بلغ معدل تراجع جرام الذهب في مصر مقدار 10 جنيهات منذ مساء الجمعة الماضي بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم  حيث وصل متوسط سعر الذهب مساء اليوم عند 4565 جنيه للبيع و 4590 جنيه للبيع.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5217 جنيه للبيع و 5245 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4565 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 3912 جنيه للبيع و 3934 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 نحو 3043 جنيه للبيع و 3060 جنيه للشراء .

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.52 ألف جنيه للبيع و 36.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3371 دولار للبيع و 3372 دولار للشراء

سعر الذهب

مؤثرات سوق الذهب

يرتبط السوق بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميا وسعر الدولار محليا، ما يجعل متابعة الأسعار ضرورة يومية سواء للتجار أو للمواطنين، بينما يظل الذهب في نظر كثيرين الخيار الأكثر أمانا وسط.

سعر مصنعية الذهب

وتاتي مصنعة علي حسب نوع العيار وتقدير جودته المشغولات الذهبية، اي تختلف حسب الشغل الموجود بالقطعة الذهبية علي حدي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

وتتراوح ما بين  20 جنيها للجرام وحتي 80 جنيهًا،  والتي يضعها صاحب المحل لجودة الشغل والشركة المصنعة.

بالاضافة الي سعر الدمغة والذي يكون ثابتاً علي العيار.

وفي الأغلب يطبق فرق تصنيع في حالات بيع العميل للمشغولات الذهبية لمحل الصاغة.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

